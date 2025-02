China bestreitet Provokation inmitten wachsender Spannungen mit Taiwan

HQ

China wies am Donnerstag Taiwans Besorgnis über die jüngsten Militärübungen in der Nähe seiner Küste als "Routine" zurück, obwohl Taiwan einen Anstieg der chinesischen Militärmanöver meldete (via Reuters).

Das taiwanesische Verteidigungsministerium wies auf einen Anstieg von 45 chinesischen Militärflugzeugen und 14 Marineschiffen hin, die rund um die Insel operieren, wobei sich sieben Schiffe in der erklärten Übungszone vor Taiwans Südwestküste befinden.

Trotz der erhöhten Aktivität wurden keine Übungen mit scharfer Munition beobachtet. Taiwan äußerte sich alarmiert über das Fehlen einer Vorankündigung und verurteilte den Schritt als Bedrohung für die regionale Sicherheit und den Luftverkehr. Als Reaktion darauf beschuldigte Peking Taiwan, die Situation zu übertreiben, um Aufmerksamkeit zu erregen, und bezeichnete die Übungen als nicht mehr als eine militärische Standardroutine.

Während sich China auf seine jährliche Parlamentssitzung und den 20. Jahrestag seines "Anti-Sezessionsgesetzes" vorbereitet, schwelen die Spannungen weiter, wobei Taiwan behauptet, dass diese Maßnahmen der Stabilität nicht zuträglich sind. Vorerst bleibt abzuwarten, ob das militärische Gehabe zu einer weiteren Eskalation führen wird.