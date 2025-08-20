HQ

Die neuesten Nachrichten über China . Das Land wird Anfang September eine groß angelegte Militärparade abhalten, um acht Jahrzehnte nach der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg zu feiern, bei der neue Ausrüstung zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wird, sagten Militärvertreter auf einer Pressekonferenz.

"(Die Waffen und Ausrüstung) werden die robuste Fähigkeit unseres Militärs demonstrieren, sich an technologische Fortschritte und sich entwickelnde Kriegsführungsmuster anzupassen und zukünftige Kriege zu gewinnen", sagte Wu Zeke, stellvertretender Direktor der Militärparade, gegenüber Reportern.

Bei der Veranstaltung, die auf dem historischen Platz der Hauptstadt stattfindet, werden voraussichtlich Hunderte von Flugzeugen vorgestellt, darunter Kampfjets, Bomber und Bodengeräte. Militärbeamte haben darauf hingewiesen, dass einige dieser Gegenstände zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Präsident Xi Jinping wird die Zeremonie zusammen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs leiten, darunter auch Wladimir Putin. Letztendlich hebt die Parade Chinas wachsende militärische Fähigkeiten hervor, von fortschrittlichen Raketensystemen bis hin zu neuen Technologien, die auf zukünftige Konflikte abzielen.