China baut seine diplomatische Macht aus, da die Trump-Regierung 3.000 Stellen im Außenministerium und Milliarden an Auslandshilfe abbaut

Die neuesten Nachrichten über die USA und China : Wenn von einer Veränderung in der globalen geopolitischen Landschaft die Rede sein soll, ist dies vielleicht eine der bemerkenswertesten. Am vergangenen Freitag hat die Regierung von Präsident Donald Trump ihr Versprechen eingelöst und Milliarden von Dollar an Auslandshilfe und humanitärer Hilfe gekürzt und mehr als 1.500 Stellen im Außenministerium gestrichen, das bereits einen kumulativen Abbau von mehr als 3.000 Mitarbeitern bis 2025 vorsieht.

Eines der unmittelbarsten Symptome war das faktische Verschwinden von USAID, der US-Agentur für internationale Entwicklung. Diese Agentur war für die Verwaltung der humanitären Hilfe in Entwicklungsländern und die Unterstützung bei internationalen Notsituationen zuständig. Und das wird direkte Auswirkungen haben: Wie Reuters und die medizinische Fachzeitschrift The Lancet berichten, werden ohne diese Hilfe bis 2030 schätzungsweise mehr als 14 Millionen Menschen an mangelnder Hilfe sterben.

Mit dem Rückzug der USA betritt ein neuer Akteur die Szene. China hat seine internationale Präsenz deutlich erhöht, sowohl durch die Unterstützung der Infrastruktur als auch durch die Entsendung von Nahrungsmittelhilfe in bedürftige Gebiete. Unter anderem ist die Regierung von Xi Jinping derzeit am Bau von Eisenbahnlinien in Vietnam, Reislieferungen nach Uganda und dem Aufbau der lateinamerikanischen Infrastruktur beteiligt. Diese Daten stammen aus einem 91-seitigen Bericht des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats.

"Innerhalb weniger Tage, nachdem die Trump-Regierung ihr Amt angetreten hatte und begann, unsere Verpflichtungen in der Welt rückgängig zu machen, bezeichnete China die Vereinigten Staaten bereits als unzuverlässigen Partner." Senatorin Jeanne Shaheen, die führende Demokratin des Ausschusses, sagte Reportern in einer Telefonkonferenz über den Bericht.

Chinas internationale Präsenz als neuer globaler Akteur in der Entwicklungszusammenarbeit wird durch die Übernahme seines HIV-Projekts in Sambia, die Entwicklung der Infrastruktur in Malaysia und den Verkauf von Reis im Wert von zwei Millionen Dollar an Uganda belegt.

"In einer Zeit, in der wir uns zurückziehen, weiten sie ihre Präsenz aus", heißt es im Bericht des Ausschusses.