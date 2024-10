China als Gastgeber der Weltmeisterschaft 2025 enthüllt League of Legends

HQ

Riot Games hat das Gastgeberland für das Jahr 2025 bekannt gegeben League of Legends World Championship. In einer Pressemitteilung, die sich um die Verlängerung der globalen Partnerschaft mit Oppo dreht, wurde festgestellt, dass China im nächsten Jahr Gastgeber des wichtigsten Events des Turniers in Asien sein wird.

Die diesjährige Veranstaltung findet in Europa noch statt, und im nächsten Jahr können wir uns darauf freuen, dass die LPL-Gastgeberregion China die Leitung übernimmt, wenn auch mit noch nicht bestätigten Gastgeberstädten und Terminen. Was wir wissen, ist, dass bei dieser Veranstaltung Oppo erneut als globaler Sponsor auftreten wird, da Riot und die Smartphone-Marke ihre Vereinbarung verlängert hat.

Die Dauer der Verlängerung ist unklar, aber wir wissen, dass dies bedeutet, dass die kommenden MVP Award und die kommenden zusätzlichen Awards von Oppo gesponsert werden, ebenso wie die 2025 Awards für Worlds und die Mid-Season Invitational.

