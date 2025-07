Chillin' by the Fire, das skurrilste Spiel von Nintendo Direct, ist jetzt für Switch 2 erhältlich

Beim Nintendo Direct Partner Showcase für kommende Switch- und Switch 2-Spiele gab es zwar keine großen Ankündigungen, aber es gab eine gute Auswahl an Genres und Größen, darunter einige niedliche kleine Spiele, die sicherlich Spieler begeistern werden, die auf der Suche nach einem gemütlichen, entspannenden Erlebnis sind: Chillin' by the Fire.

Der Name des Spiels, das von Oink Games entwickelt wurde, sagt alles. Chillin' by the Fire ist ein Lagerfeuersimulator, dessen einziges Ziel es ist, ein Feuer am Strand zu entfachen und aufrechtzuerhalten. Das Schöne ist, dass es den GameChat und die Kamera von Nintendo Switch 2 unterstützt (Sie können die Nintendo-Kamera oder eine beliebige USB-Kamera verwenden), sodass Sie buchstäblich mit Ihren Freunden am Feuer sitzen und sich unterhalten können.

Das Spiel scheint exklusiv für Nintendo Switch 2 zu sein und nicht auf der ursprünglichen Switch veröffentlicht zu werden, gerade weil GameChat mit Videokompatibilität das große Verkaufsargument ist. Und die beste Nachricht ist, dass es heute veröffentlicht wird. Wirst du Chillin' by the Fire eine Chance geben?