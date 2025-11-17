Chile geht in die Stichwahl zwischen kommunistischem Kandidaten und pro-Trump-Konservativen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Chile in eine Stichwahl geht, nachdem Jeannette Jara, Mitglied der Kommunistischen Partei und ehemalige Arbeitsministerin, bei der Wahl am Sonntag 26,8 % der Stimmen erhielt, knapp vor dem ultrakonservativen Kandidaten José Antonio Kast, der mit 24 % abschloss.

Kast, ein Trump-Bewunderer, konzentrierte seine Botschaft auf Sicherheit und versprach Massenabschiebungen und neue Barrieren entlang der nördlichen Grenze Chiles. Jara betonte soziale Schutzmaßnahmen und forderte die Wähler auf, sich nicht von Angst in die Richtung des Landes lenken zu lassen.

Analysten sagen, José Antonio Kast (Trump-Bewunderer) könnte davon profitieren, wenn rechtsgerichtete Kandidaten in der ersten Runde ausgeschieden sind, während Jeannette Jara (Mitglied der Kommunistischen Partei) Wähler gewinnen muss, die den Verbindungen ihrer Partei zu Kuba und Venezuela gegenüber misstrauisch sind.

Da das Land wegen Kriminalität und wirtschaftlicher Stagnation besorgt ist, wird erwartet, dass sich beide Kampagnen in Richtung politische Mitte verschieben. Beide Kandidaten stehen nun vor der Herausforderung, ihre Attraktivität vor der Stichwahl am 14. Dezember zu erweitern.