Vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier bei Gamereactor eine Rezension von Pepper Grinder veröffentlicht, und um diesen Text grob zusammenzufassen (der es wert ist, separat gelesen zu werden), ist das zentrale Gimmick des Spiels ziemlich zuverlässig unterhaltsam, aber aufgrund eines relativ einzigartigen Fokus ist der beharrliche Fokus des Spiels auf diese eine Mechanik am Ende ein wenig hinderlich.

Das ist so ziemlich dasselbe, was ich über Children of the Sun sagen kann, und obwohl dieser aufregende Puzzle-Shooter sowohl erzählerisch als auch strukturell etwas mehr zu bieten hat, ist es der enge Fokus auf eine bestimmte Schleife, der definiert, ob dies etwas für dich ist.

Okay, was ist also der singuläre Fokus? In Children of the Sun bist du ein emotional gezeichnetes Ex-Sektenmitglied, das von einem rätselhaften, aber überzeugenden Anführer mit dem Versprechen religiöser Befreiung und ewiger Erlösung angelockt wurde, aber nachdem dein persönlicher Mentor verletzt wurde, beschließt du, dich an den Kultmitgliedern zu rächen. Und ja, du hast auch Superkräfte, mit denen du Objekte manipulieren kannst. Das bedeutet, dass du mit einem Scharfschützengewehr besonders geschickt bist, da du das Projektil auch nach einem direkten Treffer manipulieren kannst, wodurch du schnell eine ganze Gruppe böser Kultmitglieder ins Grab legen kannst.

Was bedeutet das mechanisch? Jede einzelne Lane (es gibt gut 25 davon) besteht aus einer Reihe von Gegnern, die du zirkulierst (die Bewegung beschränkt sich darauf, dich nur nach links oder rechts zu bewegen) und markierst. Sobald du bereit bist, feuerst du deinen ersten Schuss ab und wenn er das Ziel berührt, darfst du in Zeitlupe eine neue Richtung bestimmen. Die Art und Weise, wie du dies erreichst, ist, dass alle Feinde mit einem Projektil sterben. Hier gibt es Ausnahmen, denn das Spiel erlaubt es dir, einen Vogel als Ziel auszuwählen, der es deinem Projektil ermöglicht, nach oben zu fliegen und den Überblick zurückzugewinnen, und du kannst auch auf den Benzintank eines geparkten Fahrzeugs zielen. Der Punkt ist, dass das Spiel die Methoden, die dir zur Verfügung stehen, ständig erweitert, aber die relativ einfache Prämisse des Spiels ist, dass du das Rätsel vor dir lösen und die genaue Gesamtflugbahn des Projektils berechnen musst, die dazu führen wird, dass alle Kultmitglieder ihr Leben verlieren.

Das hört sich einfach an, und in der Praxis ist es genau das. Das Spiel ist sicherlich mit viel Design-Make-up ausgestattet, um die Prämisse aufzupeppen, und die sich allmählich entwickelnde Geschichte, die vom rätselhaften Anführer der Sekte, ihrer schrecklichen Manipulation ihrer Mitglieder und der allmählichen Erkenntnis der Gräueltaten, die um einen herum geschehen, erzählt, wird effektiv durch relativ statische Grafik erzählt. Darüber hinaus gibt es einen rohen, ungesüßten und fast schon Demake-artigen Grafikstil, der gut zu den anderen Ausgaben von Devolver passt. Es ist genau die gleiche Lo-Fi-Ästhetik, die derzeit unter Indie-Lieblingen vorherrscht, von Buckshot Roulette bis Iron Lung, und es funktioniert. Kombiniert man das mit einem kratzigen Soundtrack, der hauptsächlich aus pulsierenden Klängen besteht, hat man ein ziemlich ausgefeiltes Paket, das die Sinne auf ziemlich direkte Weise angreift.

Ein niedriger Einführungspreis, eine einfache strukturelle Prämisse, die mechanische Eigenheiten zulässt, und eine gut konstruierte Ästhetik - was kann man daran nicht mögen? Nun, wie bei einigen Indie-Spielen, und auch hier ist der Pepper Grinder -Vergleich nützlich, gibt es eine leichte Diskrepanz zwischen der Menge an mechanischer Vielfalt, der Anzahl der aktiven Systeme und der Gesamtlänge des Erlebnisses - was oft als "Pacing" zusammengefasst wird. Children of the Sun ist nicht gerade lang, und wenn man nicht an einem bestimmten Ort feststeckt, kann es in ein paar Stunden erledigt werden, aber davor habe ich mich mehrmals nach etwas mehr, etwas anderem gesehnt. Vielleicht ein oder zwei einfache Meta-Systeme, die es mir ermöglichen, mein spezifisches Scharfschützengewehr zwischen den Missionen anzupassen? Vielleicht konnten mich die Feinde entdecken, wenn ich unvorsichtig war? Ich bin kein Spieledesigner, aber die Erfahrung war am Ende etwas singulär und nicht immer auf eine gute Art und Weise.

Natürlich könnte man es wie immer umdrehen und Entwickler René Rother dafür loben, dass er ein sehr spezifisches mechanisches und strukturelles Gerüst entworfen hat und dann das Gameplay darin festnageln wollte, anstatt es ständig zu erweitern. Das ist absolut richtig, und für die Zwecke von Bestenlisten gibt es sicherlich Platz für eine starke Community, die Szenarien so schnell und effizient wie möglich abschließen möchte. Aber für diejenigen von uns, die einmal Spiele gespielt haben, ist es einfach genug, auch wenn das, was Sie tatsächlich tun, unterhaltsam ist.