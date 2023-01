HQ

Daedalic Entertainment ist zum Synonym für Point-and-Click-Spiele geworden. Im Laufe der Jahre hat der Publisher den Fans alle Arten von Titeln in diesem Subgenre von Spielen zur Verfügung gestellt, und in diesem Januar wird er diesen Trend fortsetzen. Ab morgen, dem 11. Januar, werden Elf Games und Luna2 Studio ihr dunkles und atmosphärisches Abenteuerspiel Children of Silentown veröffentlichen, und vor diesem Datum hatte ich die Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren, um zu sehen, wie es sich stapelt.

Aber bevor Sie darauf eingehen, was genau ist dieser Titel, den Sie fragen? Children of Silentown ist ein düsteres Abenteuerspiel, das die Spieler in die Lage eines jungen Mädchens namens Lucy versetzt, während sie ein zutiefst verstörendes Geheimnis lüftet, das sich um die verschwindenden Stadtbewohner von Silentown dreht. Im Gegensatz zu einer normalen Gemeinde ist diese Stadt von einem beunruhigenden Wald umgeben, in dem scheinbar alle Arten von bösen Bestien und Kreaturen leben, und es wird angenommen, dass genau diese Monster die Ursache für das viele Verschwinden sind. Zumindest bis Lucys Mutter verschwindet, was das junge Mädchen dazu bringt, Fragen zu stellen, die niemand beantworten will, und sich auf eine gefährliche Reise zu begeben, um die Wahrheit im Herzen der markanten, aber nervenaufreibenden Stadt zu entdecken.

HQ

Das Kernkonzept von Children of Silentown besteht darin, durch die Stadt zu wandern, den Stadtbewohnern Fragen zu stellen, Gegenstände aufzuheben und sie dann mit anderen zu kombinieren, um neue Gebiete zu erreichen, um neue Hinweise und Hinweise zu entdecken. Es ist eine Point-and-Click-Mystery-Geschichte, was bedeutet, dass Sie nicht viel anderes tun werden, als zu versuchen, den nächsten kleinen Handlungspunkt herauszufinden, der manchmal klar und direkt vor Ihnen liegt und manchmal so obskur gestaltet und hinter logischen Rätseln versteckt ist, dass Sie einfach ziellos herumwandern und auf absolut alles klicken, was Sie können, bis die Lösung entdeckt wird. Es kann sowohl aufregend als auch frustrierend sein, abhängig von der Situation.

Werbung:

Um dies zu unterstützen und den Grad der Komplikationen zu reduzieren, gibt Children of Silentown Lucy sowohl ein Tagebuch als auch eine Inventarleiste, mit der Sie den aktuellen Stand Ihrer Untersuchung im Auge behalten können. Im Inventar findest du erworbene Gegenstände und kannst Gegenstände kombinieren, um neue Werkzeuge herzustellen. Hier finden Sie wahrscheinlich auch einen Questgegenstand, der sich auf das Kapitel der Geschichte bezieht (z. B. eine Notiz mit Befunden oder eine Einkaufsliste), die Ihnen hilft, im Auge zu behalten, was Sie tun sollen. Das Tagebuch auf der anderen Seite hilft, den Überblick über Musiknoten zu behalten, die Sie entdeckt haben, wobei dies eine wichtige Gameplay-Ergänzung ist, da Sie Songs lernen müssen, die verwendet werden können, um weiter mit der Welt zu interagieren. Dies könnte sein, um zerbrochene Erinnerungen von Stadtbewohnern freizuschalten, die Sie reparieren müssen, indem Sie ein Minispiel spielen, oder um zu sehen, welche wichtige Verbindung ein Gegenstand zur Welt hat, wobei dies auch über eine andere Art von Minispiel freigeschaltet wird.

All diese Dinge schaffen eine Gameplay-Umgebung, die voller Mysterien und Intrigen ist, und dies wird durch die Erzählung und die Dialoge verbessert, die voller Charisma und Charme sind. Sie werden in die Geschichte eintauchen und mit jedem Charakter, den Sie treffen, sprechen wollen, um herauszufinden, was er versteckt und ob es Ihnen hilft, Ihre Untersuchung zu entwickeln. Das Problem ist jedoch oft, dass es schwierig werden kann zu wissen, was Sie finden und tun müssen, da normalerweise eine kleine Interaktion daran gebunden ist, mehrere Dinge vorher abzuschließen, und wenn Sie etwas verpassen, besteht die Möglichkeit, dass Sie ziellos herumwandern und manisch klicken, in einem verzweifelten Versuch, buchstäblich etwas Sinnvolles zu finden.

Für mich ist das Tempo deshalb ein Problem. Sie werden Teile des Spiels problemlos durchlaufen und dann bei anderen Gelegenheiten für unterschiedliche Zeiträume stecken bleiben. Glücklicherweise ist Silentown angenehm für die Augen, was das Wandern durch die 2D-gezeichnete Welt weniger lästig macht. Die Entwickler haben großartige Arbeit geleistet, um eine Welt zu schaffen, die sowohl beunruhigend als auch charmant und voller Tiefe ist, und das ist definitiv ein Plus.

Werbung:

Aber trotz der klaren positiven Aspekte und Orte, an denen Children of Silentown sich auszeichnet, kann ich die Momente nicht ignorieren, die mich dazu bringen, meinen Kopf gegen eine Wand zu schlagen. Die Erzählung und die Dialoge sind gut geschrieben, die Stadt auffallend gezeichnet, die Handlung tief und beunruhigend, es gibt einfach zu viele Momente, in denen man sich völlig außer Optionen fühlt und ratlos ist, dass es schwierig ist, darüber hinwegzusehen. Dennoch, wenn Point-and-Click-Spiele mit störenden Geheimnissen in ihrem Kern Ihre Marmelade sind, ist Children of Silentown es wert, im Auge zu behalten, da im Allgemeinen die spannende Geschichte das ungleichmäßige Tempo überwiegt.