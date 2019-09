Children of Morta schreibt bereits schwarze Zahlen

Dead Mage und 11 bit Studios haben uns Ende letzter Woche gute Nachrichten gesendet: Ihr knuffiges Action-Rollenspiel Children of Morta hat durch die Verkäufe der ersten zwei Wochen die Entwicklungskosten bereits wieder eingenommen. Auf dem PC steht der Titel seit dem 3. September bereit, die Konsolen-Veröffentlichung auf Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One folgt am 15. Oktober. Um mehr Spieler auf ihr hübsches Werk hinzuweisen hat der Entwickler einen brandneuen Trailer mit elf Fakten über das Roguelite-Rollenspiel erarbeitet. In Children of Morta verteidigt eine Familie den Berg Morta vor endlos heranstürmenden Horden furchteinflößender Monster.

