Children of Morta schlägt mit Launch-Trailer auf PC auf

Diese Woche haben Entwickler Dead Mage und Publisher 11 Bit Studios Children of Morta auf dem PC (Steam und GOG) veröffentlicht. Das hübsche Pixel-Abenteuer ist im Herzen ein Rollenspiel, das international respektable Wertungen einfährt. Im Fokus des Geschehens steht eine Familie, der im Laufe Geschichte viel abverlangt wird. Die einzelnen Mitglieder müssen sich mit ihren Differenzen arrangieren und zusammenarbeiten, um gemeinsam das Ende dieser Reise zu erleben. In einem neuen Trailer bekommt ihr einen besseren Eindruck davon (und von der wirklich schicken Präsentation).

Auf der Gamescom haben wir kürzlich mit Karol Zajaczkowski von 11 bit Studios über den Titel gesprochen, darin wird noch einmal ausführlicher über die verschiedenen Mitglieder der Familie von Children of Morta eingegangen. Die Beziehungen zwischen den Charakteren war ein weiterer Punkt in unserer Diskussion. Außerdem erinnerte Zajaczkowski uns daran, dass das RPG ab dem 15. Oktober auch auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One landet.

