Children of Morta: NG+ und weitere Story-Inhalte mit Setting-Sun-Inn-Update

Das zweite kostenlose Titel-Update für Children of Morta ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich. Dead Mage haben uns Anfang des Jahres in einer Roadmap versprochen, dass es weitere Inhalte für das narrative Action-RPG im Roguelike-Stil geben wird und dieses Versprechen wurde heute ein weiteres Stück erfüllt. Das Update „Setting Sun Inn" führt eine Neues Spiel+ in Children of Morta ein, das mit einer großen Anzahl neuer Story-Inhalte einhergeht.

Die Geschichte könnt ihr in diesem Modus von vorne beginnen, allerdings nehmt ihr sämtlichen Charakterfortschritt mit. Damit das nicht zu leicht wird, wurde der Schwierigkeitsgrad in diesem Modus angezogen, um selbst den erfahrensten Familienmitgliedern der Bergsons noch eine Herausforderung zu bieten. Spieler dürfen sich außerdem auf eine Reihe von neuen Cutszenes, Quests und zusätzlichen Aktivitäten freuen, denn davon hat Dead Mage einiges eingebaut: