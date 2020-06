Children of Morta: Ein neuer Charakter unterstützt die Bergsons

Ab sofort steht auf allen Plattformen ein neues Update für Children of Morta bereit. Dead Mage hat in den letzten Monaten daran gearbeitet, den Bergsons in Form eines weiteren spielbaren Charakters unter die Arme zu greifen. Die Schamanin Apan kann ihren Verbündeten und sich selbst einen rettenden Schild verpassen, der vor Schaden schützt. Im Kampf nutzt sie einen Stab, um Feinde auf Distanz zu halten und wenn ihr sie in der Party habt, heilen euch Heilkugeln mehr.

Apan ist für alle Spieler kostenlos erhältlich und sie wird natürlich auch narrativ in dieses wunderschöne Roguelite-Abenteuer eingebunden. Um sie freizuschalten, müsst ihr die Hälfte des Spiels abgeschlossen haben - ihr erhaltet ihre Zwischensequenz in der "zweiten Halle von Anai-Raha im Barahut-Kapitel". Mit ihrem Auftreten gelangen neun weitere Zwischensequenzen in das Spiel, zusammen mit einigen Bug-Fixes und neuen Fähigkeiten, von denen alle Mitglieder der Bergson-Familie profitieren. Nicht alle Updates sind bereits in der Nintendo-Switch-Version live, aber das soll sich in den nächsten Tagen ändern.

Quelle: Steam.