Children of Morta: Arenaherausforderung im kostenlosen Upgrade verfügbar

Letzte Woche ist ein erstes kostenloses Content-Update für Children of Morta auf allen Plattformen gelandet. Spieler des sehr hübschen Action-Rollenspiels dürfen sich auf einen neuen Spielmodus freuen, außerdem werden weitere Feinde und 18 zusätzliche Gegenstände eingeführt. Wer eine zusätzliche Herausforderung braucht, wählt den neuen Schwierigkeitsgrad, in dem Gegner mehr Schaden anrichten und auch mehr Leben haben (gleichzeitig jedoch auch mehr XP abwerfen). Auch ganz frisch ist die Option, das HUD in den Einstellungen zu vergrößern.

