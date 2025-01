Chiefs und Eagles sind die Anwärter auf einen Super Bowl, der Geschichte schreiben könnte

HQ

Die Kansas City Chiefs könnten im Super Bowl Geschichte schreiben, wenn sie als erstes Team die Meisterschaft dreimal in Folge gewinnen. Das Team hat das Finale erreicht, nachdem es am Sonntag im NFC-Finale (einer der NFL-Konferenzen) die Buffalo Bills mit 32:29 besiegt hat. Sein Rivale werden die Philadelphia Eagles sein, die die Washington Commanders im AFC-Finale mit 55:23 besiegt haben (die andere NFL-Conference, die im Halbfinale eine Überraschung erlebte).

Der Super Bowl zwischen den Chiefs und den Eagles wird eine Wiederholung des Finales von 2023 sein, als die Chiefs ihren dritten Super Bowl gewannen (sie haben ihn 1969 und 2019 gewonnen). Noch nie hat ein Team drei Super Bowls in Folge gewonnen, aber die Chiefs, angeführt von Patrick Mahomes, sind der Favorit auf das Kunststück, auch wenn sie gegen die Bills zu kämpfen hatten.

In der Zwischenzeit haben die Philadelphia Eagles den Titel bereits zweimal gewonnen, das letzte Mal im Jahr 2018. Zwischen 1991 und 1994 verloren sie vier Super Bowls in Folge. Ihr Star ist Saquon Barkley, der Spieler mit den meisten Yards in dieser Saison.

NFL-Fans müssen sich noch ein paar Wochen gedulden, denn der LIX Super Bowl findet am Sonntag, den 9. Februar, im Caesars Superdome in New Orleans statt.