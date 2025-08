Chief of War: Staffel 1

HQ

Man muss Apple dafür danken, dass sie so viel Vertrauen in die authentische Erschaffung einer solchen Nischengeschichte gesteckt haben. Während viele von uns mit dem Land Hawaii vertraut sind, ist seine Geschichte ein weitaus weniger bekanntes Thema, und das Gleiche gilt für seine Sprache, Bräuche, Traditionen und so weiter. Eine Fernsehserie zu bekommen, die diese ins Rampenlicht rückt, ist nicht gerade eine Überraschung, da auf der ganzen Welt kompliziertere und indigene Produktionen stattfinden, aber das ist beim besten Willen nicht das, was Chief of War ist.

Chief of War ist im Wesentlichen die Antwort von Apple TV+ auf Shogun, Game of Thrones, Frontier... Wählen Sie im Wesentlichen ein historisches Drama mit großem Budget und das ist es, was diese Serie widerspiegeln möchte. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Chief of War eine Geschichte ist, die hauptsächlich in hawaiianischer Sprache erzählt wird, mit einer Besetzung von hauptsächlich polynesischen Stars, angeführt von Jason Momoa und verstärkt durch berühmte Gesichter wie Temuera Morrison. Aus diesem Grund wird Chief of War am engsten mit Shogun in Verbindung gebracht, da es die Authentizität auf die nächste Stufe hebt, indem es die Zugänglichkeit opfert, die damit einhergeht, hauptsächlich auf Englisch zu sprechen und sich um bekannte Stars zu drehen, und stattdessen das Publikum auffordert, sich auf Untertitel zu verlassen und seine einheimischen und typischerweise weniger bekannten Darsteller gedeihen zu lassen. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksspiel, so viele Ressourcen in ein solches Nischenprojekt zu stecken, aber ich bin dankbar, dass Apple getan hat, denn Chief of War ist ein weiteres gutes Beispiel für Qualitätsfernsehen auf dieser Streaming-Plattform.

Die Hauptgrundlage der Geschichte ist, dass sie die Vereinigung und die anschließende Kolonialisierung Hawaiis beschreibt. Oder zumindest soll es dorthin gelangen, denn diese erste Staffel dreht sich hauptsächlich um den ersten Punkt, in dem es darum geht, wie ein blutrünstiger Häuptling versucht, die verschiedenen Pazifikinseln zu erobern und sie unter seine Herrschaft zu bringen, während ein anderer sich wehrt und versucht, unabhängig zu bleiben, indem er Vereinigung durch Zusammenarbeit statt durch Unterwerfung predigt. Im Mittelpunkt der Serie steht Momoa, der einen Kriegshäuptling spielt, der durch Irreführung und Verrat in die Politik hineingezogen wird, ein Vorfall, bei dem er die Inseln verlässt und sich einer Crew von Entdeckern anschließt, die in die weite Welt zurückkehren, ein feindliches und fremdes Territorium für diesen furchtlosen hawaiianischen Ureinwohner. Von hier aus ist der Großteil der Geschichte einfach: Wir sehen, wie Momoas Charakter versucht, die Häuptlinge davon abzuhalten, untereinander zu kämpfen, und sich stattdessen zu vereinen und sich auf eine Reihe westlicher Kolonisatoren vorzubereiten, die versuchen werden, ihre Heimat von Ressourcen auszubluten und wahrscheinlich sogar ihr Volk zu erobern.

Wie zu erwarten, nimmt diese Erzählung keine Kompromisse zurück. Es ist brutal, emotional, schwer und oft schwer zu ertragen. Dies ist eine authentische Geschichte, die die Gräueltaten dokumentiert, die die verschiedenen hawaiianischen Häuptlinge gegeneinander und gegen die Zivilbevölkerung des Landes begehen, während sie gleichzeitig die Grausamkeit des späten 19. Jahrhunderts anderswo auf der Welt zeigt und wie westliche Entdecker in der Regel weit von dem vertrauenswürdigen und freundlichen Volk entfernt sind, das sie nach außen hin zu sein scheinen. Es ist eine Serie mit traurigen und herzzerreißenden Wendungen, blutiger und rücksichtsloser Action, die Sie zusammenzucken lässt, liebevollen und intimen Verbindungen, die beim Zuschauer Hoffnung wecken, eindrucksvollen und ehrfurchtgebietenden Kulissen und Kulissen sowie spannender und chaotischer Action, die Sie in Atem halten wird.

Das mag alles nach der perfekten Kombination für einen Sieg klingen, aber es ist heutzutage auch ziemlich typisch für die Formel des historischen Dramas. Chief of War fühlt sich nicht einzigartig an, es fühlt sich an, als wäre es ein weiteres Beispiel für die Formel, die Game of Thrones zuerst populär gemacht und die Shogun kürzlich perfektioniert hat, indem sie eine Balance zwischen Action und Kämpfen bietet, gemischt mit angespannten Gesprächen und politischen Kämpfen. Es ist eine unterhaltsame Formel, aber ihre Vertrautheit führt zu Vergleichen, und ohne Zweifel fehlt Chief of War die Finesse, das packende Tempo und die raffinierte Schärfe von Shogun sowie der große Umfang und der Ehrgeiz von Game of Thrones. Es macht keines der beiden Elemente besser als die bestehenden Shows, auch wenn es im Vergleich zu vielen anderen Serien immer noch ein qualitativ hochwertiges Stück Fernsehen ist. Man könnte sagen, dass sie in dieser Hinsicht Vikings sehr ähnlich ist, eine weitere hervorragende Serie, die nicht ganz die gleichen Höhen erreicht wie ihre besten Konkurrenten.

Zugegeben, die Qualität beruht zum Teil auf dem, was wir von einer Apple TV+ -Produktion kennen und erwarten. Zu keinem Zeitpunkt fühlt man sich von der Qualität von Chief of War im Stich gelassen, da die Auswahl des Sets, die Kostüme, die Kameraführung, die Kameraführung, die Audiobalance, alles erstklassig ist. Nun, abgesehen von ein paar skurrilen CG-Stücken, Momenten, in denen die Kamera über ein entferntes Eingeborenendorf schwenkt, das sehr deutlich von einem Computer animiert wurde... Kombiniert wird dies mit einer hervorragenden Leistung von Momoa in der Hauptrolle, die einen starken, komplexen und emotional fehlerhaften Anführer spielt, eine Person, die sich von vielen starken Darbietungen abhebt, insbesondere von Morrisons Tyrannen und Luciane Buchanans Hauptdarstellerin.

Also ja, Chief of War ist vielleicht nicht ganz so effektiv als Erzählmedium wie Shogun, da es etwas von der Ernsthaftigkeit und der messerscharfen Erzählstruktur fehlt, und es macht die übergeordnete Welt nicht ganz auf die gleiche Weise wie andere, indem es den Fokus weitgehend auf bestimmte Teile der hawaiianischen Inseln legt, aber es ist immer noch eine fesselnde Serie, Eine, die vielleicht besser ist, wenn sie in kürzerer Zeit konsumiert wird, als über etwa zwei Monate als wöchentliche Episoden. Es ist wild, brutal, emotional und beeindruckend, und für jeden, der sich für die hawaiianische Kultur und Geschichte interessiert, gibt es viel zu schätzen, auch wenn es mehr als ein paar kreative Freiheiten zu erfordern scheint, um die Geschichte spannend zu halten.