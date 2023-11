Chicken Run: Dawn of the Nugget Trailer teasert ein Eggcellent-Abenteuer an

HQ

In weniger als einem Monat können Fans des Stop-Motion-Animationsstudios Aardman endlich die lang erwartete Fortsetzung Chicken Run des in Bristol ansässigen Unternehmens sehen. Denn am 15. Dezember wird Chicken Run: Dawn of the Nugget sein Debüt auf Netflix geben und damit ein völlig neues und charmantes Abenteuer mit sich bringen, auf das man sich freuen kann.

Der Film stammt von Regisseur Sam Fell und zeigt Zachary Levi, Thandiwe Newton, Bella Ramsey, Imelda Staunton, David Bradley und viele mehr, die alle ihre Stimmen leihen, um die Charaktere zum Leben zu erwecken.

Die Inhaltsangabe des Films lautet wie folgt: "Nachdem Ginger eine Flucht von Tweedys Farm gelungen ist, hat sie ein friedliches Inselheiligtum für die ganze Herde gefunden. Aber zurück auf dem Festland sieht sich die gesamte Hühnerart einer neuen Bedrohung gegenüber, und Ginger und ihr Team beschließen, einzubrechen."

Da der Film in einem Monat auf Netflix und auch in ausgewählten Kinos debütiert, können Sie sich unten den vollständigen Trailer zum Film sowie das brandneue Poster ansehen.