Chicken McNugget-Spielgerät von McDonald's angekündigt

Tetris debütierte ursprünglich 1985 und hatte seinen großen Durchbruch mit der Game Boy-Version im Jahr 1989. Seitdem ist es ein ernsthafter Kandidat für das Spiel, das im Laufe der Jahre auf den meisten verschiedenen Plattformen verfügbar war.

Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass dieses neueste neue Format das bisher seltsamste sein könnte. Das chinesische McDonald's hat eine Werbeaktion mit einem Tetris-Spielgerät in Form eines Chicken McNugget eingeführt, das in einer Verpackung geliefert wird, die einer Chicken McNugget-Box ähnelt. Bisher ist es nur für China bestätigt, aber mit genügend Aufmerksamkeit (die Leute scheinen die Idee auf Twitter zu lieben), stehen die Chancen gut, dass es auch an unseren Küsten auftaucht.

Wenn nicht, können wir Ihnen empfehlen, bei eBay vorbeizuschauen, wo diese Tetris McNuggets derzeit etwa 30-40 US-Dollar kosten.