Chibig wird ernst mit Bel's Fanfare, seinem neuen, düsteren Abenteuer, das auf Kickstarter startet

Chibig, das Studio, das für leichtfüßige Abenteuer wie Mia und der Hexenberg, Summer in Mara und Koa und die fünf Piraten von Mara verantwortlich ist, hatte mit Elusive, das vor fast einem Jahr vorgestellt wurde, bereits eine Richtungsänderung hin zu "persönlicheren Erzählungen" angekündigt. Und obwohl Elusive in seinem Ansatz immer noch als "charmant" gelten könnte, ist das neue Projekt, das jetzt gezeigt wird, eindeutig einer düsteren Geschichte verpflichtet, behält aber ein sympathisches Charakterdesign bei.

Wir sprechen hier von Bel's Fanfare, einem Action-RPG-Abenteuer, das behauptet, von den ersten 3D-Zelda-Spielen inspiriert zu sein und leicht verdrehte Klassiker wie Undertale oder, besonders wenn man dieses Konzeptkunstwerk betrachtet, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Tribut zollt.

Obwohl der erste Teaser des Spiels wenig über die Mechaniken verrät, versichert uns das Studio, dass sie den üblichen Dynamiken des Genres, das traditionell Erkundung mit Puzzles und Action verbindet, einen Hauch Bullet-Hell verleihen. Und wie man in den ersten Screenshots und Videos von Bel's Fanfare unten sehen kann, tendiert das visuelle Finish zu einem pseudo-Low-Poly-Stil, der etwa zwischen den Nintendo 64- und Gamecube-Generationen liegt. Allerdings ist es deutlich dunkler als die bisherigen farbenfrohen und sonnigen Abenteuer des Studios.

Laut der offiziellen Zusammenfassung will die Protagonistin Bel ihren Vater Belceboo befreien. Aus der Pressemitteilung:

"In Bel's Fanfare spielen wir als Bel, ein kleiner Kobold, der den Ukoback-Schildgong trägt und damit beauftragt ist, die Aura aus allen Räumen des einst luxuriösen Kreuzfahrtschiffs The Witch of the Sea zu reinigen.

Die Aura ist eine unangenehme Substanz, die aus negativen Emotionen entsteht, aber für Kobolde köstlich ist. Manchmal verbirgt er Schätze und Geheimnisse, die durch die Erkundung jeder Ecke des Schiffs entdeckt werden können, während die beständigste Aura uns zu Herausforderungen und Konfrontationen führt, die unsere Fähigkeiten auf die Probe stellen."

Bel's Fanfare soll für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2&1 erscheinen, möchte aber zuerst eine Kickstarter-Kampagne abschließen, die am 3. März startet.