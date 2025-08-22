Chibi-Robo! jetzt für Switch 2 über Nintendos Online-Service erhältlich

Der Mai 2006 war eine magische Zeit des Jahres in Europa, denn Chibi-Robo! wurde auf dem Nintendo GameCube veröffentlicht. Zu dieser Zeit waren die Leute hauptsächlich auf die neuen und glänzenderen Konsolen umgestiegen, also Chibi-Robo! Bekam nie die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte. Doch jetzt, fast 20 Jahre später, kann dieser Fehler korrigiert werden.

Mit einem neuen Trailer hat Nintendo uns angekündigt, dass Chibi-Robo! wurde jetzt zu einer ständig wachsenden Auswahl an GameCube-Spielen im Nintendo Switch Online + Erweiterungspack hinzugefügt.

In Chibi-Robo! geht es darum, als kleiner, fröhlicher Roboter im Haushalt zu helfen. Aber natürlich gibt es auch Kämpfe ... im Nintendo-Stil.

Es besteht eine gute Chance, dass du dieses versteckte Juwel noch nie gespielt hast, also ist es jetzt höchste Zeit, dies zu tun. Schau dir den Trailer gleich hier bei Gamereactor an.