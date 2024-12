Chevy Chase kritisiert Jason Reitmans Saturday Night: "Du solltest dich schämen"

HQ

Der legendäre Komiker Chevy Chase übte scharfe Kritik an Jason Reitman, nachdem er seinen neuesten Film Saturday Night gesehen hatte, der die Entstehung der kultigen Comedy-Show Saturday Night Live Mitte der 70er Jahre zeigt. Im Podcast "Fly on the Wall" teilte Reitman mit, dass Chase nach einer Vorführung des Films auf ihn zukam, ihm auf die Schulter klopfte und sagte:

"Du solltest dich schämen."

Die Moderatoren, David Spade und Dana Carvey, beide ehemalige Mitglieder von SNL, merkten an, dass Chases Reaktion typisch für ihn war. Obwohl Reitman zwei Jahre damit verbrachte, Chase und die erste Staffel von Saturday Night Live zu verkörpern, nahm er die Kritik auf die leichte Schulter und betrachtete es als einen einzigartigen "Chevy Chase-Moment".

