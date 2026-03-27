Chevrolet präsentiert den wilden neuen Corvette Grand Sport X

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Chevrolet bringt eines seiner beliebtesten Leistungsembleme zurück und fügt eine moderne Note hinzu. Der neue Chevrolet Corvette Grand Sport X wurde als Teil der wachsenden C8-Baureihe vorgestellt, der erstmals in einem Grand Sport-Modell ein traditionelles V8-Setup mit Hybrid-Allradantrieb kombiniert.

Er positioniert sich zwischen dem Basis-Stingray und extremeren Varianten wie dem Z06 und zielt darauf ab, eine Balance zwischen alltäglicher Benutzerfreundlichkeit und ernsthafter Streckenleistung zu bieten. Im Kern steht ein brandneuer 6,7-Liter-LS6-V8 mit etwa 535 PS, doch das Kopfmodell, der X, kombiniert diesen V8 mit einem elektrischen Frontmotor und schafft so ein Allrad-Hybridsystem mit einer Gesamtleistung von etwa 720 PS.

Im Innenraum hat Chevrolet das Interieur mit einem moderneren Layout modernisiert, einschließlich einer digitalen Oberfläche mit mehreren fahrerorientierten Displays und einem saubereren Design der Mittelkonsole.

Die Produktion soll im Sommer 2026 beginnen, der Verkauf wird für später im Jahr erwartet.