Chessington World of Adventures wird 2027 eine Minecraft Welt eröffnen

HQ

In den letzten Jahren wurden Freizeitpark-Fans im Vereinigten Königreich mit allerlei guten Nachrichten bezüglich Universal konfrontiert, die einen seiner Freizeitparks ein paar Meilen außerhalb Londons eröffnen wollten. Dies wäre ein großer europäischer Konkurrent zu seinen Resorts in Los Angeles und Orlando und bietet laut aktuellen Berichten Ländereien, die einer Vielzahl ikonischer britischer Marken gewidmet sind, sei es James Bond oder Harry Potter. Obwohl vielversprechend, ist dieser Park noch Jahre davon entfernt, seine Türen zu öffnen, doch glücklicherweise gibt es einen großen Grund, 2027 stattdessen Chessington World of Adventures zu besuchen.

Laut der jüngsten Minecraft Live-Show, bei der eine Minecraft Dungeons-Fortsetzung gezeigt wurde, wurde bekannt gegeben, dass der britische Freizeitpark eine eigene Minecraft Welt erhalten wird und bereits 2027 eröffnet wird. Es gilt als ein 50-Millionen-Dollar-Projekt, das "die nächste große Entwicklung des Franchise" darstellen wird, zu dem kürzlich auch ein Realfilm gehört, der eine Fortsetzung in Aussicht hat.

Was diese Freizeitparkwelt bieten wird, wird uns gesagt: "Das Land wird neue Attraktionen enthalten, darunter eine weltweit erste Minecraft Achterbahn, thematisierte Einzelhandels- und Gastronomieangebote sowie eine Vielzahl von Fanlieblingen und unglaublichen Spaß aus dem Minecraft Universum."

Die Welt wird außerdem von ikonischen Biomen, Mobs und Gegenständen aus Minecraft inspiriert sein, und es wurde eine Menge Konzeptzeichnungen geteilt, wie das Land aussehen könnte, wie unten zu sehen ist.

Werbung:

Werbung: