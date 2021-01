Chernobylite: Version 1.0 lässt bis zum Sommer auf sich warten

Laut den Entwicklern wird Chernobylite neben dem PC auch für NextGen-Konsolen, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

The Farm 51 öffnet Chernobylite Mitte Oktober ins Early Access

am 16. September 2019 um 09:41 NEWS. Von Stefan Briesenick

In genau einem Monat wechselt das Survival-Horrorspiel Chernobylite auf dem PC ins Early Access. The Farm 51 hat den 16. Oktober als Startdatum in einem eigenen Trailer...