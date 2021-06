Chernobylite: PC-Spieler werden Ende Juli aus Early Access befreit

The Farm 51 hat in den letzten Tagen einige Neuigkeiten zum Thema Chernobylite veröffentlicht. Das Survival-RPG wird am 28. Juli aus der Early-Access-Phase aussteigen und anschließend final auf Steam veröffentlicht. Die PS4- und Xbox-One-Versionen des Spiels sind weiterhin nur grob für den "Spätsommer 2021" geplant, genauere Details gibt es noch nicht. Chernobylite führt uns in die atomar verstrahlte Sperrzone von Prypjat, wo wir geheimnisvolle Vorkommnisse untersuchen und einer persönlichen Angelegenheit nachgehen.