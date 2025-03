Chernobylite 2: Exclusion Zone Early Access Preview: Schwer zu empfehlen

HQ

Ich habe im Laufe der Jahre viele Early-Access-Spiele ausprobiert und die Erfahrungen waren wie erwartet sehr gemischt. Manche Spiele fühlen sich fast fertig an, bei denen man kaum merkt, dass sie sich noch in der Entwicklung befinden. Andere sind so unfertig, dass sie gar nicht erst hätten verfügbar gemacht werden dürfen. Aber mit Chernobylite 2: Exclusion Zone haben wir einen ganz neuen Standard dafür erreicht, wie früh ein Spiel veröffentlicht werden kann. Es ist so peinlich, dass ich mich weigere, eine endgültige Bewertung zu geben.

Ich habe das erste Chernobylite gespielt, und obwohl es nicht perfekt war, war ich ziemlich zufrieden damit. Es war eine einzigartige Mischung aus Survival-Horror, Basenbau und RPG-Elementen, gewürzt mit einer faszinierenden Science-Fiction-Geschichte über einen Physiker, der in die Tschernobyl-Zone zurückkehrt, um seine vermisste Verlobte zu finden. Daher war ich neugierig, als ich von einer Fortsetzung hörte, die nicht auf traditionelle Weise angekündigt wurde, sondern eher als Kickstarter Projekt, bei dem die Entwickler finanzielle Unterstützung suchten, um das Spiel zu machen.

Aber die Frage ist nun, ob es sich lohnt, Chernobylite 2: Exclusion Zone in seiner aktuellen, unfertigen Form zu spielen, oder ob es eines dieser Early-Access-Spiele ist, von denen man sich fernhalten sollte, bis es fertiger ist? Tauchen wir in das Spiel ein und finden es heraus.

Chernobylite 2 macht da weiter, wo die Fortsetzung aufgehört hat und bringt uns zurück in die sogenannte "Zone", das radioaktive Gebiet um den Reaktor von Tschernobyl. Aber dieses Mal ist etwas anders. Das Gebiet ist nun von einer mysteriösen Barriere namens "The Dome" umgeben, die es unmöglich macht, die Zone zu verlassen. Gleichzeitig hat sich der grüne radioaktive Kristall Tschernobylit noch weiter ausgebreitet und ist zu einer noch gefährlicheren Substanz mutiert, die nicht nur für den Menschen schädlich ist, sondern auch die Realität verzerrt. Die Zone ist zu einer noch unerbittlicheren und klaustrophobischen Hölle geworden, in der das Überleben nicht garantiert ist.

Du schlüpfst in die Rolle von Cole, einem Charakter, der nach einer Katastrophe von einer Raumstation in die Zone stürzt, eine drastische Veränderung im Vergleich zum ersten Spiel, in dem du als Physiker auf der Suche nach der Wahrheit über seine Vergangenheit warst. Nach dem Unfall entdeckt Cole, dass er die Fähigkeit hat, durch Portale zwischen parallelen Realitäten zu reisen, was ihn zu einem Realm Walker macht.

Das mag auf dem Papier spannend klingen, aber in der Praxis wird die Geschichte schnell unübersichtlich und unfokussiert. Das Spiel wirft dich in eine Welt, in der du fast keine Informationen bekommst und das, was erklärt wird, auf halbgare Weise geschieht. Es dauert nicht lange, bis du von einem mysteriösen Mann mit Gasmaske gefangen genommen wirst, der dich belehrt, dass du der "Auserwählte" bist, um die Zone zu retten. So etwas hat man noch nie gesehen... Von dort aus hast du die Aufgabe, Allianzen mit verschiedenen Fraktionen zu bilden, indem du Entscheidungen triffst, die sich darauf auswirken, wie sie dich sehen.

Am Ende nimmst du deinen Wohnsitz in einem verlassenen Lagerhaus, das auch als deine Basis dient. Hier kannst du Maschinen bauen, Verbesserungen vornehmen und Verbündete rekrutieren. Jeden Tag wirst du in die Zone geschickt, um Missionen zu erfüllen, entweder um Ressourcen zu beschaffen, Leute zu rekrutieren oder die Geschichte voranzutreiben. Darüber hinaus kannst du deine Verbündeten auch auf Missionen schicken, genau wie im ersten Spiel, und es funktioniert immer noch ziemlich gut.

Die Dialoge sind, gelinde gesagt, chaotisch. Einige NPCs verfügen über eine Sprachausgabe, andere schalten plötzlich auf KI-gelesene Text-to-Speech um, wodurch sie wie ein schlechtes GPS klingen. Mitten in einem Gespräch kann eine Figur eine Stimme haben, nur um im nächsten Satz eine ganz andere Stimme zu haben. Das hat meine Immersion in das Spiel komplett ruiniert, da es unmöglich wurde, die Dialoge ernst zu nehmen. Ich weiß, dass dies Early Access ist, aber ich würde erwarten, dass die Inhalte, die verfügbar sind, aufgezeichnete Sprachausgabe sind - der Rest ist einfach nicht gut genug.

Und dann sind da noch die Optionen, die oberflächlich betrachtet einen großen Einfluss auf das Spiel haben sollten. Aber in der Praxis sind sie erbärmlich. Ein typisches Beispiel: Du wirst gebeten, zehn Maschinenteile in der Zone um den Missionsgeber zu finden. Wenn du zurückkehrst, kannst du sie dem ursprünglichen NPC oder einer zufälligen Person übergeben, die plötzlich auftaucht und behauptet, dass sie sie mehr braucht und dass sie gerne den doppelten Preis zahlen wird. Diese Entscheidung wirkt sich auf deine Beziehung zu den verschiedenen Fraktionen aus, aber die meisten Konsequenzen sind so vage, dass sie sich nie wichtig anfühlen.

Obwohl Chernobylite 2: Exclusion Zone als Early-Access-Spiel verkauft wird, ist es schwer zu verteidigen, wie unfertig es ist. Die Grafik ist ein Chaos. Auf meiner RTX 4090 sollte das Spiel flüssig laufen, aber stattdessen erlebte ich ständige Framerate-Schwankungen, flackernde Texturen und Bereiche, in denen sich das Licht zufällig änderte. Frame Generation machte die Sache nur noch schlimmer, was dazu führte, dass Schatten und Objekte ständig auftauchten und wieder verschwanden, was es fast unmöglich machte, sich auf die Atmosphäre des Spiels zu konzentrieren. Außerdem hatte man das Gefühl, dass sich die Texturen der Charaktere vor jedem Gespräch stabilisieren mussten, was schade ist, da sie eigentlich ziemlich anständig aussehen.

Auch die Kamera wird von Problemen geplagt. Bei Gesprächen mit NPCs konnte das Umschalten zwischen den Kamerawinkeln dazu führen, dass ein Charakter mit 40 Bildern pro Sekunde angezeigt wurde, während der andere plötzlich auf 60 Bilder pro Sekunde sprang - als ob das Spiel ständig Schwierigkeiten hätte, sich zusammenzuhalten.

Ich verstehe, dass Early-Access-Spiele oft technische Probleme haben, aber das fühlt sich einfach unfertig an, als wäre es aus der Not heraus veröffentlicht worden.

Trotz der vielen Probleme des Spiels gibt es ein paar Dinge, die tatsächlich funktionieren. Das Basisverwaltungssystem ist nach wie vor interessant. Das Sammeln von Verbündeten und das Aufrüsten von Gebäuden verleihen dem Gameplay etwas Tiefe und ich sehe Potenzial, wenn dieser Aspekt weiterentwickelt wird. Die Zone hat auch eine gute Atmosphäre, wenn sie nicht durch Grafikfehler ruiniert wird. Wenn alles funktioniert, fühlt sich das Gebiet sowohl bedrohlich als auch mysteriös an und erinnert sehr an die S.T.A.L.K.E.R. -Serie.

Okay, ist Chernobylite 2: Exclusion Zone es wert, gespielt zu werden? Nein, ist die Antwort! Das Spiel ist einfach zu unfertig, um es an dieser Stelle zu empfehlen. Selbst wenn du ein großer Fan des ersten Spiels bist, wirst du wahrscheinlich mehr Zeit damit verbringen, dich über technische Probleme zu ärgern, als dich an den Spielinhalten zu erfreuen. Wenn es den Entwicklern gelingt, das Schlimmste zu beheben, könnte Chernobylite 2: Exclusion Zone möglicherweise eine würdige Fortsetzung sein. Aber so wie es aussieht, ist es eine der unvollendetsten Early-Access-Erfahrungen, die ich je gemacht habe.

Wer also nicht extrem viel Geduld hat oder die Entwickler einfach nur finanziell unterstützen möchte, sollte die Finger davon lassen. Vielleicht lohnt es sich in sechs Monaten oder einem Jahr, es zu versuchen. Aber jetzt? Vergiss es.