Chengdu ist im Dezember Gastgeber des BLAST Dota Slam

Wir wissen jetzt, wo das BLAST Slam Dota Turnier später im Dezember stattfinden wird. Der Turnierorganisator hat bekannt gegeben, dass Chengdu, China, die Aufgaben als Gastgeberstadt übernehmen wird, mit dem Wuliangye Chengdu Performing Arts Centre als Austragungsort, alles zwischen dem 5. und 7. Dezember.

Was den Grund dafür betrifft, so kommt daher, dass BLAST einen massiven Dreijahresvertrag mit dem Chengdu Broadcasting Film and Television Group unterzeichnet, ein Vertrag, der erweitert und mit zusätzlichen Ereignissen fortgesetzt wird, die in der Zukunft bestätigt werden.

James Woollard, Director of Market Development bei BLAST, erklärt zu diesem Schritt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, die allererste Veranstaltung von BLAST auf dem chinesischen Festland nach Chengdu zu bringen, einer Stadt mit reicher Kultur, modernster Infrastruktur, einer Geschichte der Live-Unterhaltung und einem wachsenden Ruf für Gaming und E-Sport. Der Einstieg in den lebhaften und wachsenden chinesischen E-Sport- und Gaming-Bereich - einer unserer am schnellsten wachsenden Zuschauermärkte - ist enorm wichtig, und die Partnerschaft mit der Chengdu Television and Media Company ermöglicht es uns, unseren global wettbewerbsfähigen Unterhaltungsstammbaum mit vertrauenswürdiger lokaler Expertise zu kombinieren, um etwas wirklich Besonderes zu liefern. Die Phoenix Mountain Sports Park Arena ist ein phänomenaler Veranstaltungsort, und wir können es kaum erwarten, dort im Dezember im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft wegweisende E-Sport-Momente zu schaffen."

BLAST Dota Slam Chengdu werden viele der besten Teams aus der ganzen Welt anwesend sein und um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar kämpfen. Die direkt eingeladenen Teams wurden bestätigt, und Sie können unten sehen, wer das ist: