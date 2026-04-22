Chelseas enttäuschender Lauf in der Premier League, der schlechteste seit 1912, und eine spannende Hintertür in der Champions League

HQ

Chelseas katastrophale Saison setzte sich am Dienstag mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion fort, was sie auf den sechsten Platz bringt, und damit fünf Niederlagen in Folge ohne ein einziges Tor. Das ist ein wirklich bemerkenswerter Rekord: Das letzte Mal, dass Chelsea fünf Niederlagen in Folge ohne Tor hinnehmen musste, war 1912. Und das letzte Mal, dass Chelsea fünf Spiele in Folge verlor, war 1993.

Das sind gute Nachrichten für Manchester United, Aston Villa und Liverpool, die in der Liga auf den Plätzen drei bis fünf stehen, da sie sich auf den Champions-League-Plätzen der Liga festigen, obwohl Brighton, in einer bemerkenswerten Serie, Chelsea überholt und auf Platz sechs steht, was ihnen Zugang zur Europa League verschaffen würde.

Es ist jedoch eine weitere Möglichkeit aufgetaucht: Wenn Aston Villa die Europa League gewinnt und in der Premier League Fünfter wird, qualifiziert sich das sechste Team der Liga für die Champions League statt für die Europa League. Kein Team würde sich über die Premier League für die Europa League qualifizieren (dieser Platz würde an ein anderes Land gehen), aber England dürfte sechs Teams in der Champions League haben.

Das könnte die einzige Hoffnung für Chelsea sein, um in der Champions League zu spielen ... Aber es gibt neun Teams, die nur acht Punkte voneinander getrennt sind (zwischen dem sechsten und 14. Platz), die noch mathematische Chancen haben, die Liga auf dem sechsten Platz zu beenden:



6. Brighton: 50 Punkte



7. Chelsea: 48 Punkte



8. Brentford: 48 Punkte



9. Bournemouth: 48 Punkte



10. Everton: 47 Punkte



11. Sunderland: 46 Punkte



12. Fulham: 45 Punkte



13. Crystal Palace: 43 Punkte



14. Newcastle: 42 Punkte



Glaubst du, dass Chelsea sich nächste Saison für die Champions League qualifizieren wird?