Chelsea verzeichnet die sechste Niederlage in Folge in der Premier League, nur ein Tor in zwei Monaten

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Chelsea winkt seinen Hoffnungen, nächste Saison in der Champions League zu spielen, Lebewohl, die nach einer 1:3-Niederlage gegen Nottingham Forest am Montagnachmittag in der Stamford Bridge gegen ein Team, das gerade aus der Abstiegszone entkommt, nahezu null sind. Es war Chelseas sechste Niederlage in Folge in der Premier League, womit sie mit 48 Punkten auf Platz neun stehen: Sie haben nun genauso viele Niederlagen wie Siege in dieser Saison, 13, mit 9 Unentschieden.

Joao Pedro erzielte in der 93. Minute das erste Tor der Londoner Mannschaft in der Liga seit dem 4. März. Zwei Monate ohne Sieg und Tore in der Premier League: 1:0 gegen Newcastle, 3:0 gegen Everton, 3:0 gegen Manchester City, 1:0 gegen Manchester United, 3:0 gegen Chelsea. In dieser Zeit erlitt Chelsea zudem eine Gesamtbilanz von 8:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Chelseas einziger Rettungspunkt ist der FA Cup: Sie deklassierten Port Vale mit 7:0 im FA-Cup-Viertelfinale und besiegten Leeds im Halbfinale, was ein Finale gegen Manchester City am 16. Mai ermöglichte.

Bevorstehende Chelsea-Spiele:

Chelsea muss einige der kommenden Spiele gewinnen, wenn sie sich für die Conference League oder Europa League qualifizieren wollen. Derzeit belegt Bournemouth mit 52 Punkten den sechsten Platz für die Europa League, während Brentford sich mit 51 Punkten für die Conference League qualifiziert.



Liverpool gegen Chelsea: 9. Mai, 12:30 Uhr BST



FA-Cup-Finale Chelsea gegen Manchester City: 16. Mai, 15:00 Uhr BST



Chelsea gegen Tottenham: 19. Mai, 20:15 Uhr BST



Sunderland gegen Chelsea: 24. Mai, 16:00 Uhr BST



Dieser Sieg ermöglicht es Nottingham Forest auch, die Abstiegszone hinter sich zu lassen, sechs Punkte vor West Ham, und nun, da Wolves und Burnley bereits abgestiegen sind, wird der letzte Abstiegsplatz ein Wettrennen zwischen West Ham und Tottenham Hotspur sein.