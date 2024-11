Chelsea verurteilt homophobe Äußerungen gegen Sam Kerr, nachdem sie die Schwangerschaft ihres Partners bekannt gegeben hat

HQ

Die australische Stürmerin Sam Kerr vom FC Chelsea gab am vergangenen Montag bekannt, dass ihre Partnerin West Ham und die US-Mittelfeldspielerin Kristie Mewis an den Vertrag gebunden sind. Der Instagram-Post erhielt über 300.000 Likes und viele Glückwünsche von anderen Fußballern, aber auch viele homophobe Kommentare, die sich an Kerr und Mewis richteten.

Chelsea veröffentlichte eine Erklärung, in der die "inakzeptablen und hasserfüllten homophoben Kommentare" bedauert wurden. "Es gibt keinen Platz in der Gesellschaft für irgendeine Form von Diskriminierung und wir werden keine Beleidigungen akzeptieren, die sich gegen unsere Spieler, Mitarbeiter oder Fans richten. Wir sind sehr stolz darauf, ein vielfältiger, integrativer Club zu sein, der Menschen aus allen Kulturen, Gemeinschaften und Identitäten feiert und willkommen heißt."

Auch Chelsea-Trainerin Sonia Bompastor drückte in der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Celtic am Mittwoch ihre volle Unterstützung für Sam aus. "Es ist einfach verrückt für mich, zu verstehen, wie Menschen so reagieren können", sagte sie und zog es vor, sich auf das Positive zu konzentrieren. "Als Mutter kann ich an nichts anderes denken. Als Frau die Möglichkeit zu haben, Mutter zu werden, das ist die beste Nachricht, die man in seinem Leben haben kann", wie es in der BBC hieß.

Chelsea-Verteidigerin Millie Bright ging noch weiter und sagte, sie würde sich wünschen, dass mehr gegen diese Verhaltensweisen unternommen wird. "Ich habe immer gesagt, dass soziale Medien das Beste oder das Schlimmste auf der Welt sein können und dass ich, wenn ich kein Fußballer wäre, sofort aus den sozialen Medien aussteigen würde."