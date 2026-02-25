Chelsea und West Ham wurden vom Fußballverband mit einer Geldstrafe von 300.000 Pfund wegen einer "Massenkonfrontation" belegt

HQ

Der Fußballverband kündigte am Mittwoch eine strenge Sanktion gegen Chelsea und West Ham an, nachdem es beim Premier-League-Spiel im Januar, das an der Stamford Bridge stattfand, eine "Massenkonfrontation" gegeben hatte.

Die Änderung begann, als West-Ham-Flügelspieler Adama Traore Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella an den Ball warf, während andere Spieler in eine Schlägerei gerieten, die damit endete, dass West-Ham-Verteidiger Jean-Clair Todibo direkt die Rote Karte sah, weil er Joao Pedro am Hals gepackt hatte.

"Es wurde behauptet, dass Chelsea FC es versäumt hat, sicherzustellen, dass seine Spieler sich in der 95. Minute nicht unangemessen und/oder provokativ verhielten. Es wurde außerdem behauptet, dass West Ham United FC es versäumt habe, sicherzustellen, dass seine Spieler sich derzeit nicht unangemessen und/oder provokativ und/oder gewalttätig verhalten", hieß es in einer Erklärung.

Chelsea wurde mit 325.000 Pfund und West Ham mit 300.000 Pfund belegt, nachdem eine Anhörung vor einer unabhängigen Regulierungskommission berücksichtigt wurde, die die Tatsache, dass beide Vereine ähnliche Verstöße gegen die Verhaltensregel (die "unangemessenes, beleidigendes, gewalttätiges, bedrohliches, missbräuchliches, unanständiges, beleidigendes oder provokatives" Verhalten verbietet) begangen hatten, vorankam.