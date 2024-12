HQ

Mykhailo Mudryk, der ukrainische Flügelspieler, der derzeit bei Chelsea spielt, wurde positiv auf eine Sperre getestet und könnte mit einer vierjährigen Strafe rechnen. Der 23-jährige Spieler führte einen routinemäßigen Urintest durch und stellte einen positiven Meldonium-Test fest.

Im Januar 2023 wechselte Mudryk mit einem Vertrag über achteinhalb Jahre zu Chelsea, wobei die Ablösesumme 70 Millionen Euro (62 Millionen Pfund) plus 30 Millionen Euro an Zusatzleistungen von Shakhtar Donetsk betrug. Dies stellte den höchsten Betrag dar, den jemals ein ukrainischer Fußballer erzielt hat, und übertraf die Markterwartungen erheblich, wodurch der Transfer nahezu zu einem nationalen Ereignis wurde (der Besitzer von Shakhtar spendete 25 Millionen Euro davon an die ukrainische Armee).

Nun droht Mudryk eine Sanktion, die seiner Karriere ein jähes Ende setzen könnte. Das Urteil des Fußballverbandes steht noch aus, nachdem ein zweiter Test durchgeführt wurde, der die Ergebnisse des ersten Tests bestätigt. In der Zwischenzeit hat Mudryk Morgan Sports Law beauftragt, dieselbe Anwaltskanzlei, die Paul Pogba im vergangenen Jahr in einem ähnlichen Fall verteidigt hatte, und es geschafft, seine Sperre von vier Jahren auf 18 Monate zu senken, wie The Telegraph berichtete.

Meldonium ist eine Substanz, die typischerweise in Herzmedikamenten enthalten ist. Es wurde 2016 von der Welt-Anti-Doping-Agentur für verboten erklärt, weil es die Ausdauer der Athleten steigert und ihnen hilft, sich schneller vom Training zu erholen. Die Tennisspielerin Maria Sharapova war eine der ersten Sportlerinnen, die nach dem Verbot positiv getestet wurde.

Während der Fall gelöst ist, ist Mudryk vorübergehend suspendiert und hat seit Oktober nicht mehr gespielt. Seine Leistung war seit seiner teuren Verpflichtung vor fast zwei Jahren sehr uneinheitlich, er hatte in zwei Saisons nur 73 Spiele bestritten, 40 davon in der Startelf, und zehn Tore erzielt.

Nun wird Mudryk verteidigen müssen, dass er keine Neglicence begangen hat. Er hat bereits gepostet, dass er "niemals wissentlich verbotene Substanzen verwendet oder gegen Regeln verstoßen hat und eng mit meinem Team zusammenarbeitet, um zu untersuchen, wie dies passieren konnte". Anfang des Jahres legte der ATP-Tennisspieler Jannik Sinner erfolgreich Berufung ein und wurde ohne Sanktion entlassen, mit der Begründung, die Substanz sei durch versehentliche Kontamination in seinen Körper gelangt.