Chelsea sendet eine aufrührerische Erklärung nach der Verpflichtung von Enzo Maresca zu Manchester City

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Am 1. Januar 2026 überraschte Enzo Maresca die Chelsea-Fans, als er ankündigte, den Londoner Klub zu verlassen, obwohl er einen Vertrag bis 2029 hatte und in seiner ersten Saison die Conference League und die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, wobei damals Berichte darüber berichtet wurden, dass ersich vom Verein "verlassen" fühle und häufig mit den Führungskräften des Vereins über Fußball- und Fitnessentscheidungen auseinandersetzte. Liam Rosenior übernahm und die Ergebnisse waren noch schlechter, sodass Chelsea aus europäischen Wettbewerben ausgeschieden ist und auf dem zehnten Platz der Premier League liegt.

Viel später, als Pep Guardiola seine Entscheidung zum Weggang von Manchester City bekannt gab, trat Maresca sofort als sein Nachfolger auf, was heute offiziell bestätigt wurde und die Rückkehr des italienischen Klubs zum Team markierte, wo er 2020 als Trainer des Elite Development Squads und später 2022 als einer von Guardiolas Assistenten tätig war.

Maresca hat für drei Jahre bei Manchester City unterschrieben, und heute wurde in einer aufrührerischen Erklärung von Chelsea bekanntgegeben, dass Maresca bereits vor Guardiolas Bekanntgabe seines Weggangs im Herbst letzten Jahres bei Manchester City unterschrieben hatte und sich daher entschied, "seine Aufgaben bis zum Saisonende nicht weiter zu erfüllen".

Chelsea bestätigt außerdem, dass sowohl Manchester City als auch Maresca jeweils eine vertrauliche Einigung getroffen haben, die die Zahlung einer Entschädigung beinhaltet, und sagt, dass der neue Trainer Xabi Alonso "ein Profi von höchster Integrität ist."

Maresca entschuldigte sich in einem Instagram-Post bei Chelsea für die Störungen, die er im Verein verursacht hatte. "Es war weder meine Absicht noch mein Wunsch. Ich wurde von allen bei Chelsea gut behandelt und gemeinsam haben wir große Erfolge und Erinnerungen erreicht, die ich immer in Ehren behalten werde", und er bestätigte, dass die Entscheidung "nur meine" war und dass sein Rücktritt ihm den Weg öffnete, zu Manchester City zu wechseln, "ein Verein, den ich sehr gut kannte".

Chelseas harte Aussage bezüglich Enzo Maresca

"Chelsea FC schätzt, dass die Saison 2025/26 für den Verein und seine Fans äußerst enttäuschend war. Ein wesentlicher beitragender Faktor war die Störung, die durch Änderungen verursacht wurde, die der Club während der Weihnachtszeit an der Position des Cheftrainers vornehmen musste", beginnt die Mitteilung.

"Im Herbst letzten Jahres wurde der Verein von unserem ehemaligen Cheftrainer darüber informiert, dass es eine Möglichkeit geben könnte, Pep Guardiola am Ende der Saison abzulösen. Es wurde uns klar, dass es sein starker Wunsch war, Guardiola nachzufolgen, und dass er voll und ganz entschlossen war, die Gelegenheit zu nutzen, obwohl er unter einem langfristigen Vertrag stand, den er nicht kündigen konnte."

Im Dezember 2025 trat unser Head Coach unerwartet und abrupt von seiner Position zurück. Natürlich fühlten wir uns enttäuscht, da wir glaubten, dass sein Kopf und Herz auf einen anderen Klub und eine weitere Chance fokussiert waren, obwohl er erst im Vorjahr zu Chelsea gekommen war.

"Kein Verein möchte seinen Cheftrainer mitten in einer Saison wechseln. Angesichts seiner Entscheidung, seine Aufgaben bis zum Saisonende nicht weiter zu erfüllen, blieb dem Verein jedoch nichts anderes übrig, als unsere Spieler, unsere Fans und das Abzeichen zu schützen und seinen Rücktritt zu akzeptieren.

"Unter den gegebenen Umständen und angesichts des gegenseitigen Respekts zwischen den Vereinen wurde eine vertrauliche Einigung mit Manchester City erzielt, die die Zahlung einer Entschädigung beinhaltet. Es wurde auch eine vertrauliche Einigung mit dem ehemaligen Cheftrainer erzielt, nach der er eine Entschädigung zahlen wird."

Chelsea schließt die Erklärung mit den Worten, dass sie sich auf die nächste Saison mit Xabi Alonso freuen, mit "einem Trainer mit einem außergewöhnlichen Fußballverstand und einem Profi von höchster Integrität. Er besitzt alle Eigenschaften, um den Erfolg zu liefern, den die Fans des Clubs verdienen und erwarten."