HQ

Morgan Rogers, englischer Mittelfeldspieler und Flügelspieler, der bei der Weltmeisterschaft 2026 für England spielte und seit 2024 für Aston Villa spielt (er erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore und 11 Vorlagen in 55 Einsätzen für Villa), wird für 117 Millionen Pfund (137,57 Euro) zu Chelsea transferiert und wird damit der teuerste britische Spieler aller Zeiten, ein Rekord, der von Eliot Anderson nur um eine Million Pfund übertroffen wird. der für 116 Millionen Pfund von Manchester City gekauft wurde.

Rogers wurde zudem Chelseas teuerster Neuzugang aller Zeiten, zwei Millionen mehr als Moises Caicedo, 115 Millionen Pfund im Jahr 2023, und Enzo Fernández mit 106,8 Millionen Pfund. Rogers schließt sich Xabi Alonsos Projekt an, wird aber nächste Saison in keinem europäischen Wettbewerb mehr teilnehmen, nachdem Chelsea die Premier League auf dem zehnten Platz beendete.

Arsenal soll hinter Rogers her sein, erreichte aber nicht den hohen Preis, den Aston Villa gesetzt hatte; stattdessen unterschreibt er für sechs Saisons. Rogers wurde 2019 von Manchester City gekauft, aber an Lincoln City, Bournemouth und Blackpool ausgeliehen.