Chefentwickler von Assassin's Creed Valhalla wird Game Director vom Dead-Space-Remake

Mit einem kurzen Teaser-Clip bestätigte EA am 22. Juli, dass EA Motive an einem Remake von Dead Space arbeitet. Das Unternehmen wollte bei der offiziellen Projektankündigung leider nichts zur Neuauflage des brutalen Action-Titels sagen, doch mittlerweile kennen wir ein paar Details. Das Game wird in EAs Frostbite-Engine entwickelt und es soll einige kleine Änderungen an der Geschichte geben, damit Isaac Clarkes Geschichte besser zu den kommenden Kapiteln passt.

Game Director ist Eric Baptizat, der zuvor bei Ubisoft an Assassin's Creed Valhalla arbeitete. Er wechselte im vergangenen April zu EA Motive und bestätigte seine neue Position erst vor wenigen Tagen auf einem Berufsportal. Ob der Manager der neuen Aufgabe gewachsen ist und wie er die Entwicklung eines Remakes, das nur wenige Optimierungen an der Handlung und der Präsentation vornimmt, handhabt, interessiert uns sehr. Einen Termin hat das Dead-Space-Remake bislang noch nicht.