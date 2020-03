Chef von Moon Studios findet Motion-Capture "dumm"

Ori and the Will of the Wisps ist vor kurzem auf Xbox One und PC erschienen und es wurde mit großem Applaus von den wartenden Spielern aufgenommen. Genau wie der Vorgänger Ori and the Blind Forest setzte die Fortsetzung auf eine zeitlose Grafik, die ihre Fans gefunden hat. Der Game Director hinter der Serie, Thomas Mahler, berichtete GamesRadar kürzlich im Gespräch, dass er solche Präsentationsstile deutlich spannender findet, als wenn Spieleentwickler verzweifelt versuchen, dem aktuellen Stand der Technik nacheifern:

"All diese Spiele wollen die fortschrittlichste Grafik mit höheren Auflösungen, Texturen und allem anderen. Das Problem ist jedoch, dass sich die Technologie ständig weiterentwickelt und es nur wenige Jahre dauert, bis ein Spiel, das früher mal erstaunlich aussah, plötzlich... nun, nicht mehr [so sehr überzeugt]. [...] Ich habe neulich The Witcher 3 gespielt und dieses Spiel wurde 2015 veröffentlicht, aber es sieht schon irgendwie veraltet aus, neben so etwas wie Red Dead Redemption 2, das nur drei Jahre später herauskam."

Mahler äußerte sich außerdem kritisch zum zunehmenden Einsatz von Motion Capture, der die hochwertigen Animationen von Spielen unterstützt:

"Ich denke Motion Capture ist dumm. Alle Animationen sehen irgendwie gestelzt und hölzern aus [durch Mo-Cap], während wir mit Ori in der Lage sind, jedem Charakter so viel Ausdruck zu verleihen und ihre Stimmung, Persönlichkeit und Absichten völlig wortlos zu vermitteln."

Was haltet ihr von den Aussagen des Entwicklers?