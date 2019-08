Checkt unser eigenes Gameplay von Blair Witch aus

Bloober Team und Lionsgate werden uns am 30. August ein neues Blair Witch bringen. Das Game greift die Welt des gleichnamigen Horrorfilms auf und führt frische Spieler in die originelle Geschichte der verwunschenen Wälder von Black Hills ein. Anfang des Monats haben wir uns in London ansehen können, was Entwickler Blooper Team mit dem Spiel vorhat, diese Eindrücke sind ab sofort neben unserem eigenen Gameplay verfügbar.

Wir haben fünf verschiedene Stellen in der Geschichte angespielt, um einen Überblick von den unterschiedlichen Horrorszenarien zu erhalten und uns mit den Mechaniken auseinandersetzen zu können. Beispielsweise haben wir mit einer Videokamera Rätsel gelöst, während unser Hund nach nützlichen Hinweisen suchte. Wir bekamen sogar einen Vorgeschmack auf das berühmte Haus am Ende des Films Blair Witch Project von 1999, sowie auf einige Monster, die im Wald lauern. Ihr könnt euch einige dieser Eindrücke nun auch in Videoform anschauen, denn wir haben euch Gameplay mitgebracht. Weitere Informationen zum Spiel finden Sie in unserer nicht so gruseligen Vorschau, die gerade live gegangen ist. Ob das Game der Filmvorlage gerecht wird?

You watching Werben