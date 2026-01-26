HQ

Trotz der seltsamen Schlagzeile scheint es, dass xAI oder X.AI und die Elon Musk gehörende Grokpedia, die wegen offensichtlicher Kopien aus Wikipedia und politisch voreingenommener Antworten, wie beispielsweise der Behauptung, dass soziale Medien teilweise für Transgender-Personen verantwortlich sind, unter Beobachtung stehen, selbst von ChatGPT kopiert werden.

Die englische Zeitung The Guardian behauptet, dass ChatGPT 5.2 bei mehreren (neun) Anfragen Grokpedia verwendet habe, ohne die Quelle anzugeben und ohne die äußerst falschen Antworten offenzulegen.

Die Fragen bezogen sich auf Holocaustleugnung, Iran, die Aufstände vom 6. Januar in den USA, HIV und den britischen Historiker Sir Richard Evans.

Der Guardian wies außerdem darauf hin, dass Pravda, ein berüchtigt stark voreingenommenes russisches Medienmedium, das oft beschuldigt wird, reine Propaganda für die Putin-Regierung zu sein, als Quelle zu mehreren Themen verwendet wurde.

Während Computer schneller und intelligenter werden, scheinen grundlegende Fakten den ausgefeilten KI-Systemen immer noch zu entgehen.