ChatGPT hilft Ihnen jetzt bei persönlichen Finanzen

HQ

OpenAI hat in den USA eine Reihe von Tools für die Verwaltung persönlicher Finanzen für ChatGPT Pro-Abonnenten eingeführt. Dies ermöglicht es Nutzern, ihre Konten zu verknüpfen und Fragen zu stellen, die von Ausgabenanalysen bis hin zur zukünftigen Finanzplanung reichen, wie von Tech Crunch berichtet.

OpenAI hat mit dem Finanzverbindungsdienst Plaid zusammengearbeitet, um die Kontoverbindungen zu verwalten. Nutzer können sich mit über 12.000 Finanzinstituten verbinden, darunter Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express und Capital One. Nach der Verbindung dieser Konten sehen Nutzer ein Dashboard mit der Leistung ihres Portfolios, Ausgaben, Abonnements und bevorstehenden Zahlungen.

OpenAI-Nutzer können auf das Tool zugreifen, indem sie in der Option "Finanzen" in der Seitenleiste "Get Start" auswählen oder in einer ChatGPT-Unterhaltung "@Finances, connect my accounts" eingeben. Das Unternehmen erklärte, es plane, Intuit bald zu unterstützen, was eine Analyse wie die Auswirkungen eines Aktienverkaufs auf Steuern oder die Wahrscheinlichkeit einer Kreditkartengenehmigung ermöglichen würde.

Laut OpenAI stellen bereits mehr als 200 Millionen Nutzer jeden Monat finanzielle Fragen an ChatGPT. Das Unternehmen hat mit Finanzexperten zusammengearbeitet, um einen Maßstab für das Modell zu erstellen, um Fragen der persönlichen Finanzen zu verbessern.

Ein wichtiger Punkt ist, dass Nutzer unter Einstellungen > Apps > Finanzen die Verbindungen zu bestimmten Konten entfernen können, wenn sie möchten. Sobald sie einen Dienst trennen, werden die synchronisierten Daten innerhalb von 30 Tagen aus ChatGPT entfernt.

Die persönlichen Finanztools von OpenAI werden auf ChatGPT, im Web und auf iOS für Pro-Nutzer verfügbar sein.