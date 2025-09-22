HQ

"Minderjährige brauchen einen erheblichen Schutz." Das hat Sam Altman erst vor wenigen Tagen in einem Blogbeitrag gesagt. Jetzt erfahren wir, dass OpenAI neue Sicherheitsvorkehrungen für ChatGPT vorbereitet, nachdem eine Klage den Chatbot mit dem Tod eines Teenagers in Verbindung gebracht hat. Den bereitgestellten Informationen zufolge wird das Unternehmen eine Technologie einführen, die darauf ausgelegt ist, das Alter eines Benutzers zu schätzen und Gespräche im Zweifelsfall einzuschränken, wobei standardmäßig auf eine Erfahrung unter 18 Jahren verzichtet wird. Dadurch werden sexuelle Inhalte blockiert, flirtender Austausch verhindert und Diskussionen über Selbstverletzung gestoppt. In bestimmten Regionen kann es auch erforderlich sein, dass Benutzer ihre Identität mit offiziellen Dokumenten nachweisen müssen. OpenAI sagte, dass der Schritt der Sicherheit für Minderjährige Vorrang einräumt, auch auf Kosten der Privatsphäre von Erwachsenen, während Erwachsene weiterhin auf flexiblere Interaktionen zugreifen werden. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!