Charming Indie Elusive versechsfacht sein Finanzierungsziel auf Kickstarter in weniger als einem Monat... und Sie können immer noch beitragen

Die britische Autorin Mary Norton nährt seit über 70 Jahren die Fantasie der Kinder über winzige Wesen, die Borrowers genannt werden, und obwohl es stimmt, dass wir in Videospielen einige Titel hatten, die uns in ein ähnliches Szenario versetzten, wie Grounded oder der PS1-Klassiker Toy Story (um nur ein paar davon zu nennen), ist die Wahrheit, dass es nichts gibt, das die Erfahrung eines Borrowers besser widerspiegelt, der innerhalb der Mauern eines Hauses lebt, wie diejenige, die im Kickstarter-Kampagnentrailer von Elusive gezeigt wird.

Elusive ist das Projekt des spanischen Studios Chibig (Mika and the Witch Mountain, Summer in Mara, Deiland, Koa and the Pirates), das genau das einfangen will, indem es zu einer kleinen Borrowerin namens Zoe wird, die sich auf eine große Reise begibt, die über den Komfort ihres kleinen Zuhauses innerhalb der Mauern des Hauses hinausgeht. Es ist als Abenteuer im Metroidvania-Stil angekündigt und wird es 2027 für PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sehen.

Und wir wissen das, denn obwohl ihre Crowdfunding-Kampagne noch aktiv ist, haben sie bereits über 250.000 Euro gesammelt, während das ursprüngliche Ziel bei 40.000 Euro lag. Das ist 6-mal mehr Unterstützung als das erwartete Minimum, und die Belohnungen umfassen bereits physische Editionen, mehr Inhalte und Zugang zu einer frühen Beta später im nächsten Jahr.

Wenn wir uns den Trailer ansehen, können wir sicher sein, dass dies ein Abenteuer ist, das wir uns nicht entgehen lassen wollen. Wie steht es mit dir?