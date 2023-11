Charmantes Retro-Handbuch zum Start von Super Mario RPG veröffentlicht

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die der Spieleindustrie zunehmend fehlt, dann sind es die physischen Editionen. Wer erinnert sich nicht an gigantische große Kisten und charmant gestaltete Handbücher mit diversen Fakten, Tricks und Wissenswertem? Mit dem 27 Jahre alten Super Mario RPG, das nächste Woche ein Comeback feiert, veröffentlicht Nintendo ein physisches Handbuch, um wirklich das zusätzliche Gefühl zu vermitteln, in Erinnerungen zu schwelgen.

So werden die Inhalte beschrieben:

"Das Booklet wird einen Überblick über die Welt von Super Mario RPG sowie Charaktervorstellungen enthalten. Es wird auch Anleitungen zum Sammeln von Schatztruhen und zum Besiegen von Bossen enthalten, die im Spiel auftauchen, sowie Kampfmechaniken und Wissenswertes."

Doch bevor du einen in die Hand nimmst, gibt es ein paar Hindernisse, die dir im Weg stehen. Das Handbuch ist bisher nur für Japan bestätigt, eine englische Übersetzung ist bisher nicht bekannt. Darüber hinaus handelt es sich um ein völlig separates Produkt, das für den Verkauf in Geschäften gedacht ist und leider nicht in der Verpackung des Spiels enthalten ist.

Danke, NintendoLife.