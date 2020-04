Charmantes Puzzlespiel A Fold Apart entfaltet sich auf Switch, PC und Apple Arcade

Ferngespräche sind schwierig und manchmal gelingt es einfach nicht, auf diese Weise alles auszudrücken, was eigentlich hätte gesagt werden sollen. Die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ist mit nichts zu ersetzen und das ist in gewisser Weise auch die Prämisse des Puzzle-Games A Fold Apart. Das neue Spiel von Lightning Rod Games erscheint heute und will das komplexe Thema der Fernbeziehungen mit Spielern besprechen, die manchmal auch nicht richtig wissen, was sie wie sagen sollen.

Veranschaulicht wir das alles mithilfe von doppelseitigem Papier. Jede Seite des Blatts beherbergt eine Person, die den Menschen auf der anderen Seite unbedingt wiedersehen möchte und unser Ziel ist es, genau zu erreichen. Dafür müssen wir das Papier in über fünfzig handgefertigten Rätseln falten, umdrehen und entwirren. A Fold Apart steht ab heute auf Apple Arcade, PC und Nintendo Switch bereit. Den Trailer zum Start findet ihr weiter unten: