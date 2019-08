Charmantes Comic-Adventure Knights and Bikes fertig, erscheint in zwei Wochen

Knights and Bikes von Foam Sword Games hatten wir ehrlich gesagt schon fast vergessen, immerhin wurde der Titel vor über zwei Jahren angekündigt und stand seitdem nur selten im Fokus der Öffentlichkeit. Doch heute haben die Entwickler die Rohfassung ihres Spiels fertiggestellt und ein Erscheinungsdatum bekanntgegeben. Knights and Bikes wird am 27. August erscheinen und versuchen, die Welt mit seinem Charme im Sturm zu erobern. Könnte eventuell klappen, wie ihr im E3-Trailer seht:

You watching Werben