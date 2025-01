Charlton Athletic FC kooperiert mit Cyberlabs für Gaming- und Unterhaltungsflächen im The Valley Stadium

HQ

Heutzutage ist es durchaus üblich, dass Fußballvereine die Welt der Videospiele und des Esports erkunden. Einige der größten Clubs der Welt haben E-Sport-Divisionen, die hauptsächlich in EA Sports FC und eFootball Turnieren antreten, aber es gibt eine Handvoll, die mehr bieten, darunter Wolves. Dann gibt es die wenigen, die einfach nur versuchen, Spielelemente bereitzustellen, von denen eines jetzt Charlton Athletic FC ist.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass Charlton sich mit Cyberlabs zusammentun wird, um in seinem Stadion einen "hochmodernen Spiel- und Unterhaltungsraum" zu schaffen The Valley. Der Raum wird in das Alan Curbishley Stand integriert, und was das Angebot angeht, heißt es, dass wir uns auf "Spieltags- und Nicht-Spieltagserlebnisse freuen sollen, die Fans und Besuchern eine einzigartige Mischung aus Gaming und Fußball bieten".

Der Raum wird PCs, Konsolen, VR-Einheiten, eine Reihe von Sitzgelegenheiten, Kühlschränken, warmen und kalten Speisen und Getränken und vieles mehr bieten. Es wird als eine großartige Option für diejenigen beschrieben, die nach Gruppenausflügen, Geburtstagsfeiern, Firmentreffen und so weiter suchen.

Barry Higson, Head of Commercial bei Charlton AFC, erklärte: "Es ist eine aufregende Ergänzung, die unseren Fans und unserer Community enorme Vorteile bietet und perfekt zu Charltons Engagement passt, das Fanerlebnis sowohl an als auch außerhalb der Spieltage zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft neue Möglichkeiten für das Engagement der Fans und die Wirkung auf die Community schaffen wird."

Glaubst du, dass Gaming-Zonen eine gute Idee für Fußballvereine sind?