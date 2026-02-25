Charlotte Hornets Rookie-Star wird zur schnellsten Spielerin, die 200 Dreipunktwürfe in der NBA-Geschichte erzielt

HQ

Kon Knueppel ist außerhalb treuer NBA-Fans kein sehr bekannter Name, aber dieser 20-jährige Shooting Guard der Charlotte Hornets, insgesamt vierter Pick im NBA-Draft 2025, schrieb gerade NBA-Geschichte, indem er der schnellste Spieler wurde, der jemals 200 Dreipunktewürfe erreichte: 58 Spiele. Das sind elf weniger als der vorherige Rekord-Goldener Duncan Robinson.

Dieses Kunststück erreichte er, als er drei Dreier und 21 Punkte bei einem 131:99-Sieg über die Chicago Bulls erzielte: die zehnte Niederlage in Folge für die Bulls, das erste Mal seit der Saison 2018/19.

Knueppel, der in dieser Saison bereits 201 Dreier erzielt hat, ist zudem erst der zweite Rookie, der diesen Meilenstein in seiner ersten Saison erreicht hat, und wird bald Keegan Murrays Rekord von 206 drei Punkten in der Saison 2022-23 übertreffen.

Knueppels Trainer Charles Lee von den Hornets beschrieb ihn als "einen Typen, der so gut, aber so bescheiden ist und kein Ego hat, und das wird in der ganzen Organisation ansteckend" (laut BBC).