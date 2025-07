Charlize Theron kommentiert ihre Ablösung als Furiosa im Mad Max-Universum

HQ

In den letzten zehn Jahren haben zwei verschiedene Schauspielerinnen die Rolle von Furiosa im Mad Max -Universum gespielt. Charlize Theron spielte die berühmte Kriegerin in Mad Max: Fury Road, einem modernen Klassiker, von dem viele hofften, dass er eine größere Erkundung der postapokalyptischen Serie sehen würde, etwas, das aus dem einen oder anderen Grund nie Realität wurde. Dies ist zum Teil der Grund, warum die Figur dann für den eigenständigen Film Furiosa neu besetzt wurde, der als Prequel zu Fury Road diente, indem er sah, wie Furiosa zu einer Legende des Ödlands wurde. In diesem Streifen aus dem Jahr 2024 übernahm Anya Taylor-Joy die Rolle der Titelheldin.

Theron nimmt Taylor-Joy zwar nicht übel, dass sie sich die Rolle von Furiosa geschnappt hat, aber sie ist immer noch ein bisschen sauer darüber, dass sie eine Rolle verloren hat, die sie immer noch als eine ihrer größten Herausforderungen betrachtet. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sprach Theron über seine Neubesetzung als Furiosa und erklärte Folgendes:

"Es gibt nichts an [der Neubesetzung], das sich für mich bösartig anfühlte. Es war etwas, das sich einfach zu lange hingezogen hat, und ich verstehe es vollkommen. Es fühlt sich immer noch nicht besser an. Ich habe wahrscheinlich von allen meinen Charakteren am längsten in [Furiosas] Körper gelebt, und es war eine Herausforderung. Es war eine echte Herausforderung. Aber ich finde [Furiosa: A Mad Max Saga] absolut schön."

Es ist unklar, was die Zukunft für Mad Max und Furiosa bereithält, da Regisseur George Miller zuvor gesagt hat, dass er Ideen für weitere Abenteuer im Ödland hat, aber die kombinierte mittelmäßige Leistung an den Kinokassen für die teuren Furiosa und die Tatsache, dass Miller nicht gerade Mad Max Filme sehr oft herausbringt, deuten darauf hin, dass wir eine Weile auf einen weiteren Teil der Serie warten könnten. Dann stellt sich die Frage, ob Taylor-Joy ein ähnliches Schicksal wie Theron erleiden und die Rolle von Furiosa neu besetzt werden wird...

Welche Version von Furiosa gefällt dir am besten?