Charlize Theron kehrt als unsterbliche Söldnerin in The Old Guard 2 zurück

Es hat etwas länger gedauert, als viele erwartet hätten, aber Netflix hat es endlich geschafft, ein Drehbuch, einen Regisseur und die zurückkehrende Besetzung für eine Fortsetzung von The Old Guard aus dem Jahr 2020 zusammenzustellen. Der Actionfilm, in dem Charlize Theron eine unsterbliche Söldnerin spielte, endete mit einem Cliffhanger, und wir haben fünf Jahre darauf gewartet, was als nächstes passiert. Zum Glück hat das Warten fast ein Ende.

Netflix wird diesen Sommer The Old Guard 2 Premiere feiern, am 2. Juli, um genau zu sein. In der Action-Fortsetzung kehrt Theron in die Hauptrolle des Bosses der Gruppe, Andromache von Scythia (alias Andy), zurück, und dieses Mal steht sie vor einer sehr, sehr anderen Herausforderung, denn sie muss einen Bösewicht besiegen, der seit Tausenden von Jahren darauf aus ist, die unsterblichen Söldner zu besiegen, während sie gleichzeitig zum ersten Mal in ihrer langen Zeit sterblich ist. lange Lebensdauer... Diese mysteriöse Bedrohung wird von Uma Thurman gespielt, wobei die Besetzung auch durch Henry Golding erweitert und unterstützt wird, der hier einen alten Freund spielt.

In der offiziellen Synopsis heißt es: "Andy (Charlize Theron) und ihr Team von unsterblichen Kriegern sind zurück, mit einem neuen Sinn für ihre Mission, die Welt zu schützen. Während Booker (Matthias Schoenaerts) nach seinem Verrat immer noch im Exil ist und Quynh (Veronica Ngô) nach ihrer Flucht aus ihrem Unterwassergefängnis auf Rache sinnt, muss sich Andy mit ihrer neu entdeckten Sterblichkeit auseinandersetzen, als eine mysteriöse Bedrohung auftaucht, die alles gefährden könnte, worauf sie seit Tausenden von Jahren hingearbeitet hat. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) und James Copley (Chiwetel Ejiofor) nehmen die Hilfe von Tuah (Henry Golding) in Anspruch, einem alten Freund, der den Schlüssel zur Entschlüsselung des Geheimnisses hinter der unsterblichen Existenz liefern könnte.

The Old Guard 2 wird von Victoria Mahoney inszeniert und da er bald auf Netflix erscheinen wird, können Sie sich den Trailer unten ansehen.