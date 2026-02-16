Charlie's Angels bekommt (einen weiteren) Neustart bei Sony

Charlie's Angels bekommt sein drittes Reboot von Sony, denn wir werden erneut in die Welt der Spione, Action und eines mysteriösen Mannes namens Charlie geschickt, mit einem neuen Film, der vom Studiogiganten veröffentlicht werden soll.

Ursprünglich ausgestrahlt Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre, war Charlie's Angels eine Fernsehserie über drei Detektivinnen, die für eine unabhängige Firma namens Townsend Agency arbeiteten, die vom Besitzer Charlie geleitet wurde, den wir nie gesehen haben. Die Charlie's Angels, mit der wir alle etwas vertrauter sind, ist die Version von 2000 mit Drew Barrymore, Lucy Liu und Cameron Diaz. Dieser Film spielte an den Kinokassen Hunderte Millionen ein und befeuerte die Fortsetzung Charlie's Angels: Full Throttle.

2019 versuchte Sony, das Franchise mit Elizabeth Banks aus Cocaine Bear als Regisseur neu zu starten. Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinksa schafften es jedoch nicht ganz wie Liu, Diaz und Barrymore, und der Film floppte.

Laut The Hollywood Reporter ist nun ein weiterer Reboot in Arbeit vom Autor von The Proposal und Crazy Rich Asians, Pete Chiarelli. Chiarelli schreibt das Drehbuch für den Film, daher muss der Film noch einen Regisseur finden und auch einige neue Angels besetzen.