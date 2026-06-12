Charlie und Johnny Dogs kehren in der kommenden Peaky Blinders Serie zurück

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Nach der kürzlichen Veröffentlichung des Films Peaky Blinders: The Immortal Man ist die Ära von Cillian Murphys Tommy Shelby offiziell zu Ende gegangen. Aber nur weil dieses Kapitel geschrieben wurde, heißt das nicht, dass Peaky Blinders endgültig vorbei ist, denn an einer neuen Saga wird gearbeitet, die eine neue Ära von in Birmingham ansässigen Gangster unter der Führung einer etwas älteren Version von Duke Shelby und seinem Bruder einleiten wird.

Da das Projekt in Entwicklung ist und schließlich auf BBC und Netflix debütieren wird, wurden nun mehrere weitere Darsteller für das Projekt bestätigt, wobei auch einige zurückkehrende Gesichter ihre Rollen wieder aufnehmen.

Wir wissen jetzt, dass Ned Dennehy und Packy Lee als Charlie Strong bzw. Johnny Dogs zurückkehren werden, zwei ehemalige sehr enge Verbündete von Murphys Tommy. Was die anderen Cast-Teile betrifft, wurden mehrere neue Stars vorgestellt.

Conleth Hill (Varys aus Game of Thrones) spielt den rivalisierenden Gangster Clemmy Keeler, während Cal O'Driscoll Aidan Keeler spielt. Hinzu kommen Daniel Monks als Detective Inspector Bell, sowie Samuel Bottomley als Eliot, Arturo Muselli als Angelo, Eugene Collins als Frank und Lucie Shorthouse als Kezia Lee, vier Personen, die als Teil von Dukes Peaky Blinders Gang gelten.

Das alles kommt zusätzlich zu den vorherigen Casting-Neuigkeiten, dass Charlie Heaton Charles Shelby spielen wird und sein Halbbruder Duke (die etwas ältere Version) nicht mehr von Barry Keoghan gespielt wird, da Jamie Bell die Rolle übernimmt.