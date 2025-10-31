Charlie Sheen sagt, es sei ein "Verrat" gewesen, dass er von Born on the Fourth of July gefeuert wurde

HQ

Born on the Fourth of July ist einer der klassischsten Filme von Tom Cruise und zementierte Oliver Stone als einen der angesagtesten Regisseure Hollywoods, mit der einzigartigen Fähigkeit, den Krieg aus verschiedenen Perspektiven darzustellen, wie er es zuvor in Platoon getan hatte.

Die Geschichte sollte jedoch etwas anders verlaufen, da Charlie Sheen, der eine der Hauptrollen in Platoon spielte, die Hauptrolle des Vietnamveteranen Ron Kovic spielen sollte. Er ist eine reale Person (die heute noch lebt), die nach ihrer Lähmung zu einem starken Antikriegsaktivisten wurde.

In der Sendung "In Depth With Graham Bensinger" (via Variety) sagt Sheen, dass er es als Enttäuschung empfindet, dass er von der Rolle gefeuert wurde, und fügt hinzu, dass er indirekt durch seinen Bruder Emilio Estevez davon erfahren hat. Sheen hatte sowohl mit Stone als auch mit Kovic Treffen gehabt, bei denen die Rolle beschlossene Sache zu sein schien, als ersterer einfach aufhörte zu kommunizieren.

Sheen nennt es beides "eine große Sache" und sagt, dass es einen "Verratsfaktor" gab. Erst viel später sprachen Sheen und Stone über die Dinge, und die Angelegenheit ist nun geklärt. Sheen sagt, er sei nicht im Geringsten wütend auf Cruise; Im Gegenteil, er denkt, er sei so gut gewesen, dass er Preise hätte gewinnen müssen:

"Wenn jemand einen Job bekommt und das damit macht, ist man natürlich nur so. Man sitzt nicht da und seziert es und denkt sich: 'Das hätte ich besser gemacht.' Nein, geh fick dich selbst. Das ist eine brillante Leistung - und du hättest den verdammten Oscar gewinnen sollen."

Was denkst du, wäre Born on the Fourth of July derselbe gefeierte Filmklassiker mit Sheen in der Hauptrolle geworden?